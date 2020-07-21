В России за сутки выявили 5 842 заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом увеличилось в России за сутки на 5 842, таким образом, прирост новых случаев инфицирования ниже 6 тыс. уже два дня подряд. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно данным, общее число заразившихся составило 783 328 человек. Суточный рост четыре дня не превышает 0,8%.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Калмыкии (0%), Ненецком АО (0%), Чукотском АО (0%), Севастополе (0%), Московской области (0,2%), Москве (0,3%), Ингушетии (0,3%), Кабардино-Балкарии (0,3%), Северной Осетии (0,3%), Брянской области (0,3%), Липецкой области (0,3%). Новые 602 случая подтверждены в Москве, 228 - в Ханты-Мансийском АО, 227 - в Свердловской области, 196 - в Нижегородской области, 189 - в Санкт-Петербурге. В настоящее время в РФ болеют 208 364 пациента.

Число выписанных за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило 8 782, всего выписали 562 384 человека. Согласно данным штаба, общая доля выздоровевших составила почти 72% от общего числа заразившихся. По выздоровлению за сутки выписаны 853 пациента в Москве, 404 - в Свердловской области, 389 - в Ханты-Мансийском АО, 340 - в Вологодской области, 337 - в Иркутской области и 334 - в Московской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки увеличилось на 153 против 85 днем ранее, всего от инфекции умерли 12 580 пациентов. Общее число умерших составляет 1,61% от всех заразившихся коронавирусом в РФ. За сутки скончались 27 пациентов в Санкт-Петербурге, 17 - в Москве, 16 - в Красноярском крае, 10 - в Свердловской области, шесть - в Московской области, шесть - в Нижегородской области.