Дмитрий Колезев уйдет с поста шеф-редактора издания Znak.com

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Главный редактор Znak.com Дмитрий Колезев решил покинуть пост.

"С 1 августа я ухожу с поста шеф-редактора Znak.com. Это не связано с какими-либо конфликтами. Это просто следствие моего желания заняться чем-то другим - желания, которое вызревало последние месяцы. И, наконец, созрело", - сообщил он в Telegram.

Колезев, работавший в Znak.com с момента его открытия в 2012 году и возглавляющий его последние полтора года, добавил, что после ухода с поста сфокусируется на развитии собственного проекта.

По его словам, должность шеф-редактора займет Мария Плюснина (в настоящее время заместитель шеф-редактора).