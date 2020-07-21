Заведения общепита в Петербурге возобновят работу 27 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга с 27 июля снимет ограничения на работу заведений общественного питания, которые были введены из-за пандемии коронавируса, сообщил журналистам вице-губернатор города Евгений Елин.

"Что касается предприятий общественного питания, с понедельника [27 июля] у нас будет возможность их открыть", - сказал он.

В пресс-службе аппарата Елина ТАСС уточнили, что соответствующее постановление городского правительства находится в процессе подготовки.

С 13 июля в Санкт-Петербурге возобновили работу салоны красоты и физкультурно-спортивные организации. Поэтапное смягчение ограничений, введенных в городе в связи с пандемией, началось с 1 июня. В Петербурге сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий. Предусмотрено обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах и в общественном транспорте.