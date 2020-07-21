На Черноморском побережье Кубани прогнозируются смерчи

КРАСНОДАР, 21 июля. /ТАСС/. Смерчи возможны в субботу над акваторией Черного моря в Туапсинском районе Краснодарского края, а также в районе города Сочи, спасатели рекомендуют воздержаться от отдыха у водоемов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

"По данным Краснодарского ЦГМС - филиала ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС", в ближайшие 1-3 часа и до конца суток 21 июля над Черным морем на участке от бухты Инал [Туапсинский район] до поселка Магри [город Сочи] имеется опасность формирования смерчей", - говорится в сообщении.

В МЧС рекомендуют ограничить выход из зданий при усилении ветра. Также отмечается, что важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

"Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что на территории Краснодарского края действует экстренное предупреждение, прогнозируется ухудшение погодных условий до конца суток. Ожидаются осадки в виде сильного дождя, ливень с грозой, шквалистым усилением ветра, скорость которого может достигать 20 метров в секунду.