Прощание с художником Виктором Чижиковым пройдет 23 июля

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Прощание с народным художником РФ Виктором Чижиковым пройдет 23 июля, похороны - на Востряковском кладбище. Об этом этом говорится в сообщении Роспечати, поступившем в ТАСС.

Автор образа медвежонка Миши, талисмана летних Олимпийских игр 1980 года в Москве, умер 20 июля на 85-м году жизни.

"Прощание состоится 23 июля в 10:00 по адресу: 2-й Боткинский пр., д 5, к. 33. Отпевание пройдет в Церкви Иоанна Предтечи на Востряковском кладбище в 12:00", - информировали в ведомстве.

Детские книги Чижиков начал иллюстрировать с 1960 года и посвятил этому всю свою жизнь.

Первой его книгой была "Тайна детской коляски" Виктора Драгунского (издательство "Малыш", 1960). Дальше были "Аля, Кляксич и буква А" Ирины Токмаковой, "Вниз по волшебной реке" Эдуарда Успенского, "Игрушки" Агнии Барто, "Приключения Васи Куролесова" Юрия Коваля, "Лесная академия" Сергея Михалкова, "Азбука Бабы-Яги" Андрея Усачева и другие книги.

Чижиков родился 26 сентября 1935 года. В 1953-1958 годах учился в Московском полиграфическом институте на художественном отделении. С конца 1950-х годов Чижиков занимался книжной иллюстрацией. Создавал рисунки для издательств "Малыш", "Детская литература", журналов "Мурзилка", "Веселые картинки" и других. Одним из первых отечественных художников был награжден престижнейшим дипломом имени Ганса-Христиана Андерсена за книгу "Доктор Айболит". Герои многих популярных детских книг полюбились читателям именно такими, какими изобразил их Чижиков: обаятельными и человечными, наивными и смешными.