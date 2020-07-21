В Госдуме хотят запретить ношение одежды, на которой изображен Гитлер

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Законопроект о запрете продажи и ношения одежды, на которой изображен Адольф Гитлер или другие руководители Третьего рейха, будет внесен на рассмотрение Госдумы в ближайшее время. Об этом сообщила глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская, выступившая автором инициативы.

"Внезапно нынешней весной выявилось, что есть в Москве и по России некоторые уроды, я иначе этих людей назвать не могу, которые выпускают одежду с изображениями Гитлера: блузки, футболки. Возможно, не только Гитлера, возможно, и иных руководителей Третьего рейха и военных преступников. На удивление я вдруг поняла, что ни одним законом в нашей стране не регламентируется подобная агитация и пропаганда", - заявила она на пресс-конференции во вторник.

"Мы подготовили законопроект (думаю, будем вносить его в ближайшее время) о том, чтобы в закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" была внесена норма, чтобы вот такие вещи в целях агитации и пропаганды <...> карались так же серьезно, как карается ношение, скажем, на груди нацистской свастики", - рассказала Ямпольская.

По убеждению депутата, вопрос, есть ли признаки пропаганды в том, что человек "носит Гитлера на груди", не стоит. Запретительные положения инициативы никак не коснутся учебников и исторической литературы, заверила глава комитета.