Путин наградил грамотами участников строительства трассы Москва - Петербург

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении. Согласно документу, опубликованному во вторник на официальном портале правовой информации, "за большой вклад в реализацию проекта строительства скоростной автомобильной дороги Москва - Санкт-Петербург и многолетнюю добросовестную работу" почетными грамотами президента РФ награждены 28 сотрудников госкомпании "Росавтодор", ООО "Трансстроймеханизация", "Мостотрест", "Ленстрой" и др. Еще 33 сотрудникам этих и других организаций, участвовавших в строительстве, объявлена благодарность президента.

Глава государства также отметил вклад сотрудников МИД РФ и представителей компании "Ви Холдинг" в подготовку и проведение саммита и экономического форума "Россия - Африка" в 2019 году в Сочи. Так, почетных грамот удостоены три сотрудника министерства, благодарность объявлена 15 работникам ведомства и шестерым работникам упомянутой компании.

Замглавы Счетной палаты РФ Галина Изотова получила благодарность от президента "за заслуги в укреплении государственного финансового контроля". Кроме того, глава государства наградил почетными грамотами 11 человек и объявил благодарность еще более чем 70 сотрудникам профильных организаций "за большой вклад в реализацию проекта по переходу РФ на цифровой формат вещания".

Путин также объявил благодарность за активное участие в работе по развитию инвестиционного климата депутату Мосгордумы Елене Николаевой и вице-президенту Сколковского института науки и технологий Алексею Ситникову. За трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу глава государства наградил грамотами группу сотрудников металлургических предприятий "Северсталь", "Норникель", УГМК и других.

Помимо этого, президент объявил благодарность двум трудовым коллективам - Государственному архиву РФ - "за большой вклад в развитие архивного дела" и Российскому государственному университету нефти и газа имени И. М. Губкина - "за заслуги в научно-педагогической деятельности и подготовке высококвалифицированных специалистов".