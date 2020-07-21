Беглов потребовал открыть торговые центры и рестораны в Петербурге с 27 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил чиновникам на заседании городского правительства решить вопрос с Роспотребнадзором об открытии в городе с 27 июля ресторанов и торговых центров.

"В понедельник нужно сделать все, чтобы торговые центры и стационарные рестораны были открыты. Для этого в городе есть все. Бизнес бросать нельзя", - сказал Беглов в ответ на сообщение вице-губернатора Евгения Елина о том, что эпидемическая обстановка в городе не позволит открыть в Петербурге торговые центры еще в течение двух недель.

"Сегодня или завтра поезжайте в Москву в Роспотребнадзор, если вы не можете с местным договориться. Докажите, что мы можем открыть торговые центры и рестораны - и привезите мне решение в четверг, самое позднее - пятницу. Если решение будет опять отрицательное, я сам поеду в субботу в Роспотребнадзор и буду решать там этот вопрос. К сожалению, мы без Роспотребнадзора не можем открыть то, что хотелось бы для нас, для бизнеса, чтобы пополнить бюджет", - сказал губернатор.