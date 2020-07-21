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Брянский облизбирком зарегистрировал двух кандидатов на выборы губернатора региона

Всего на пост главы региона подали документы шесть кандидатов

ТАСС, 21 июля. Действующего губернатора Брянской области Александра Богомаза, представляющего "Единую Россию", и выдвинутого от "Справедливой России" Сергея Курденко зарегистрировали кандидатами на должность главы региона, выборы которого пройдут 13 сентября 2020 года. Об этом во вторник сообщила пресс-служба областной избирательной комиссии.

"Избирательная комиссия Брянской области зарегистрировала двух кандидатов на должность губернатора Брянской области: Богомаза Александра Васильевича, выдвинутого Брянским региональным отделением Всероссийской политической партии "Единая Россия"; Курденко Сергея Николаевича, выдвинутого региональным отделением политической партии "Справедливая Россия" в Брянской области", - говорится в сообщении на сайте облизбиркома.

Ранее сообщалось, что 6 июля избирательная комиссия региона завершила прием документов от представителей партий на участие в выборах губернатора. Кроме Богомаза и Курденко их подали представители КПРФ Андрей Архицкий и партии "Гражданская платформа" Дмитрий Корнилов, Сергей Чернышов от Казачьей партии Российской Федерации, Сергей Маслов от Интернациональной партии России.

Выборы губернатора в Брянской области пройдут 13 сентября 2020 года в связи с истечением полномочий Богомаза, избранного в 2015 году. Согласно региональному законодательству, кандидаты на эту должность выдвигаются партиями.

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РоссияБрянская область
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