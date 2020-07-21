Путин наградил несколько десятков россиян, в том числе постпреда России при ООН в Женеве

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин наградил постоянного представителя РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадия Гатилова орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, ордена Почета удостоен постоянный представитель РФ при Совете Европы Иван Солтановкий. Соответствующий указ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Глава государства также наградил нескольких сотрудников МИДа, в частности, ордена Дружбы получат послы РФ в Хорватии и в Боснии и Герцеговине - Анвар Азимов и Петр Иванцов. Как говорится в документе, ордена присуждены "за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю дипломатическую службу". Ордена "За заслуги перед отечеством" III удостоен посол в отставке Дока Завгаев.

Путин также наградил орденом Александра Невского первого заместителя генерального директора Росатома Кирилла Комарова "за большой вклад в развитие атомной отрасли и многолетнюю добросовестную работу". Эту же награду "за активную общественную деятельность по социальной поддержке ветеранов и патриотическому воспитанию молодежи" получит главный инспектор Управления генеральных инспекторов Министерства обороны РФ Владимир Исаков, а также "за большой вклад в дело сохранения исторической памяти и о событиях и уроках Второй мировой войны" проживающий в ФРГ гражданин РФ Давид Душман. 96-летний ветеран принимал участие в освобождении концлагеря Освенцим, после войны он вернулся к занятиям фехтованием и стал тренером, воспитавшим многих чемпионов.

Ордена Александра Невского "за большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу" присуждены председателю Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеславу Макарову, члену Совета Федерации Эдуарду Росселю, ордена Почета - членам Совета Федерации Александру Акимову и Сергию Калашникову, депутату Госдумы Михаилу Терентьеву, орден Дружбы - члену Совета Федерацию Валерию Пономареву.

Орден Дружбы "за большой вклад в развитие духовных и культурных связей, активную просветительскую деятельность" будет вручен представителю Патриарха Сербского при Патриархе Московском и всея Руси, настоятелю Сербского подворья Антонию Пантеличу. "За активную деятельность по поддержке детских домов в России и содействие общественным организациям и Русской православной церкви в осуществлении социально значимых мероприятий" знаком отличия "За благодеяние" Путин наградил председателя правления компании "Манц Прайваси Хотелс Свитцерланд АГ" Любовь Манц.

Этим же указом президента за различные заслуги орденами и медалями награждены еще несколько десятков россиян.