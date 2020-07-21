В Таиланде растет спрос на туристические поездки в Россию

БАНГКОК, 21 июля. /Корр. ТАСС Григорий Зименков/. Россия с каждым годом пользуется все большей популярностью среди тайских туристов. Об этом в интервью корреспонденту ТАСС рассказал министр туризма и спорта королевства Пипат Ратчакитпракан.

По его словам, "среди тайских туристов возросла популярность поездок в Россию". "59 тыс. граждан Таиланда побывали в РФ в 2019 году, что на 15% больше, чем годом ранее", - добавил министр.

"Люди не ограничиваются только основными туристическими городами, такими как Москва и Санкт-Петербург, им также интересны новые места, которые набирают популярность среди тайцев, - это город Мурманск и озеро Байкал", - пояснил Ратчакитпракан.

Говоря в целом о таиландско-российском сотрудничестве в сфере туризма, чиновник назвал его "плодотворным по своей природе". В этой связи Ратчакитпракан напомнил об освобождении от виз на 30 дней, которое действует с 2005 года для граждан РФ и Таиланда. "Это хороший пример сотрудничества между двумя странами, которое способствовало успешному расширению туризма в обоих государствах", - уверен он.

Министр напомнил, что "в 2018 году Министерство туризма и спорта Таиланда и Ростуризм обновили Совместный план действий в период с 2018 по 2020 год между двумя странами на Туристическом форуме АСЕАН в Чиангмае". "Это является прекрасным свидетельством намерений двух государств расширить сотрудничество в сфере туризма на рабочем уровне и на уровне людей, а также повысить безопасность путешественников", - считает министр.