Путин наградил почетными грамотами и объявил благодарность ряду сотрудников ТАСС

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил почетными грамотами и объявил благодарность ряду сотрудников агентства ТАСС за заслуги в развитии отечественных средств массовой информации. Соответствующее распоряжение главы государства "О поощрении" опубликовано во вторник на официальном портале правовой информации.

Почетными грамотами президента России награждены первый заместитель главного редактора ТАСС - руководитель редакции международной информации Марат Абулхатин и руководитель отдела СНГ Борис Грушин, глава аналитического направления пресс-центра ТАСС Андрей Журанков, руководитель отдела протокола Сергей Киценко, старший корреспондент вашингтонского представительства ТАСС Григорий Сапожников и корреспондент-переводчик Андрей Старков.

Еще почти двум десяткам тассовцев объявлена благодарность президента России. Среди них - заместитель главного редактора ТАСС Лана Самарина, глава редакции сайта tass.ru Маргарита Головина и ее заместитель Михаил Зеленцов. Также среди журналистов ТАСС, удостоившихся благодарности президента, - Маргарита Шпилевская, Альберт Стародубцев и Ирина Вельматова, работающие, соответственно, по темам экономики, спорта и оперативной информации; Татьяна Чукова, отвечающая в справочном отделе за международную информацию, редактор Илья Баранов, глава отдела в редакции фотоинформации Мария Герасимова, региональный редактор Марина Шатилова и сотрудник редакции партнерских проектов Илья Баринов.

Благодарности президента удостоились несколько работающих за рубежом сотрудников ТАСС - руководитель представительства агентства в Финляндии Нина Бурмистрова, старший корреспондент представительства в Японии Игорь Беляев и руководитель представительства в Казахстане Дмитрий Караман.

Благодарность президента объявлена также коммерческому директору ТАСС Светлане Ланюговой, руководителю аппарата гендиректора агентства Юлии Усаковской и руководителю управления продаж рекламы и спецпроектов Тамаре Байрамуковой.