Роспотребнадзор отмечает в регионах снижение суточного прироста заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Роспотребнадзор фиксирует снижение суточного прироста заразившихся коронавирусной инфекцией в тех регионах России, где ранее регистрировался подъем заболеваемости. Об этом порталу стопкоронавирус.рф сообщила заместитель директора по клинической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Антонина Плоскирева.

"В начале июля отмечалось увеличение числа ежедневно регистрируемых больных в Алтайском крае, на сегодняшний день отмечается снижение данного показателя. Аналогичная ситуация с конца июня - начала июля наблюдалась в Иркутской области, Курганской области, Омской области, Пермском крае, Самарской области, Санкт-Петербурге, Сахалинской области, Свердловской области, Удмуртской Республике, однако в настоящее время в данных субъектах отмечается снижение ежедневно регистрируемого числа больных", - сказала она.

В Москве также наблюдается устойчивое снижение заболеваемости. Этому способствовало введение масочного режима и этапность в снятии ограничений. "В результате в целом ряде регионов начало распространения инфекции было отсрочено, что дало им возможность подготовить инфраструктуру для оказания помощи заболевшим", - отметила Плоскирева, добавив, что ношение маски в общественных местах и транспорте и частое мытье рук по-прежнему являются эффективными средствами профилактики заболевания.