Минкомсвязь опубликовала график вывозных рейсов до 2 августа

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Минкомсвязь обновила график вывозных рейсов из-за рубежа до 2 августа. Об этом говорится в созданном министерством телеграм-канале для вывоза россиян из-за рубежа "Коронавирус: рейсы в РФ".

Планируется, что 25 июля "Уральские авиалинии" выполнят рейс из Душанбе в Жуковский, 26 июля - "Аэрофлот" - из Бишкека в Москву. На 2 августа намечен рейс японской авиакомпании Japan Airlines из Токио во Владивосток.

Согласно уточненному графику, на 22 июля запланированы рейсы из Ларнаки и Каира в Москву, а из Душанбе в Жуковский. На четверг, 23 июля, планируются рейсы Ош - Москва и Бишкек - Новосибирск, на 24 июля - сразу три рейса в Москву: из Сеула, Аликанте и Душанбе. Масштабная программа полетов, 6 рейсов, запланирована на 25 июля: из Дубая, Ниццы в Москву, из Сеула и из Манилы во Владивосток, а также рейсы Душанбе - Жуковский и Ош - Новосибирск. На 26 июля также планируются рейсы из Еревана в Жуковский и в Ростов-на-Дону. На следующий день - из Еревана в Калугу, а 30 июля из Душанбе в Москву.

В новость были внесены изменения (13:23 мск) - добавлены подробности в 3-м абзаце.