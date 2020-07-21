Лидерами рейтинга РБК по качеству жизни стали Петербург, Москва и Белгородская область

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. РБК представил первый рейтинг качества жизни в российских регионах, подготовленный рейтинговым агентством "Национальные кредитные рейтинги" (НКР) по итогам 2019 года. Его лидерами стали Санкт-Петербург, Москва и Белгородская область.

"На вершине списка - Санкт-Петербург, Москва и Белгородская область. Рейтинг - попытка ранжировать регионы не по традиционным показателям экономического потенциала или инвестиционной активности, а по целому ряду индикаторов, влияющих на уровень жизни россиян, проживающих в той или иной местности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания во вторник.

Аналитики выбрали для оценки десять критериев: оборот розничной торговли, доступность жилья и обеспеченность жильем, способность населения обслуживать кредиты, уровень занятости и накоплений, обеспеченность педагогами и врачами, климатические условия проживания, уровень обеспеченности социальной инфраструктурой. Итоговый индекс также корректируется на долю населения, проживающего в регионе. Рейтинг составлен на основе данных Росстата, ФНС и Банка России.

Самые высокие значения у Санкт-Петербурга, Москвы, Белгородской области, Подмосковья, Воронежской области, Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа и Краснодарского края.

Худшими регионами для жизни РБК называет Туву, Карачаево-Черкесию, Алтай, Еврейскую автономную область, Калмыкию, Ингушетию и Хакасию. В десятке отстающих также Марий Эл, Бурятия и Курганская область.