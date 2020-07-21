МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Роскачество предупредило об опасности фальшивых лотерей и назвало их самые популярные схемы. Об этом говорится в сообщении организации.

"Вариант первый: вам на почту приходит подтверждение регистрации на сайте неизвестной компании, с превью наподобие: "Уважаемый(ая)… Гос. лото дарит билеты - https://…" и фишинговой ссылкой внутри. Технически это просто уведомление о регистрации на стороннем сайте, где вместо имени пользователя указывают название "лотереи". Это позволяет обходить спам-фильтры, которые бы не пропустили обычное письмо с таким заголовком. Вредоносную ссылку видит таким образом больше людей, до которых иначе она бы вообще не дошла", - приводит пример Роскачество.

Эксперты также отмечают, что пользователь может получить обычный спам, замаскированный под официальное уведомление. Например, про "специальный розыгрыш юбилейной серии билетов" с бесплатным участием. Если пользователь решит кликнуть по ссылке в письме, то увидит лендинговую страницу того самого "специального розыгрыша юбилейной серии билетов" - это и есть ловушка.

Жертве также могут дать выбрать один из якобы случайно сгенерированных билетов, в котором должно совпасть, например, 4 числа из 6. Как пояснили в Роскачестве, убедительность достигается за счет того, что выигрыш происходит не сразу, а только со второго-третьего раза, после чего "выигравшему" предлагается выплатить небольшую комиссию за выигрыш. "Оформлено это может быть красиво, например, жертва заполняет форму, нажимает "вывести выигрыш" и видит техническую ошибку со ссылкой на правила банка об ограничении суммы перевода без идентификации до 15 тыс. рублей", - отметили в Роскачестве.

В следующей схеме мошенничества угрозу представляет не сайт, на который ведет ссылка в письме, а сама ссылка. Если жертва нажмет на нее, телефон или компьютер может заразить "троян", который ворует деньги уже самостоятельно. Пятый вариант касается пользователей социальных сетей: мошенники нередко проводят розыгрыши дорогих смартфонов или приятных безделиц: пазлов, набора маникюра или инструментов, колготок, шахмат ручной работы, и многого другого. Как отметили в Роскачестве, в таких случаях в личных сообщениях пользователю сообщают, что он выиграл приз, и просят перевести деньги за его доставку.

Как определить подлинность лотереи

В связи с этим эксперты напоминают, что если лотерея действительно существует, то к победителю должны обратиться по имени или по номеру приобретенного лотерейного билета, а в сообщении должны содержаться адрес и название организатора розыгрыша.

"Устроители розыгрыша заинтересованы в том, чтобы передать вам приз и завершить весь игровой процесс торжественным вручением, поэтому с удовольствием предоставят вам всю информацию и при проверке она непременно окажется подлинной", - подчеркнули в Роскачестве.

Специалисты не советуют переходить по ссылке, указанной в письме, и рекомендуют проверять информацию о розыгрыше на официальном сайте организатора. Кроме того, рекомендуется проверять почту для обратной связи: как утверждают специалисты, если она находится не на сайте организации, а на "Яндексе", Gmail, ProtonMail и так далее, это тоже признаки мошенничества.