Власти Таиланда намерены продлить режим чрезвычайного положения до 31 августа

БАНГКОК, 21 июля. /ТАСС/. Премьер-министр и министр обороны Таиланда Прают Чан-Оча считает необходимым продлить режим чрезвычайного положения, введенный в стране из-за пандемии коронавируса, еще на один месяц - до 31 августа. Об этом он сообщил во вторник журналистам после заседания кабинета министров.

"Существует необходимость в продлении режима ЧП на срок до 31 августа, - подчеркнул премьер. - Пусть ни у кого не будет сомнений, для чего это делается, а также не возникает противоречий по этому поводу". Таким образом, действие режима чрезвычайного положения может быть продлено уже в четвертый раз. Окончательное решение по этому вопросу должен принять кабинет министров.

"Я сочувствую студентам и их родственникам, но предостерегаю от серьезных нарушений. Не должно быть повторения таких событий", - заявил он, имея в виду субботнюю демонстрацию у Монумента демократии в Бангкоке. Вместе с тем Прают Чан-Оча отреагировал на требования протестующих распустить парламент, переписать действующую конституцию и прекратить давление на население страны. "Что касается трех требований, то для решения таких вопросов создаются соответствующие комитеты или используются другие имеющиеся инструменты", - подытожил чиновник.

26 марта премьер Таиланда впервые объявил о введении чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса. Первоначально режим был введен до 30 апреля, после этого он три раза продлевался.

В Таиланде первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января. 22 марта был отмечен самый крупный прирост инфицированных - 188 человек. К настоящему времени общее число заразившихся в королевстве превысило 3,2 тыс., вылечились более 3 тыс. человек, умерли 58. С 26 мая случаев передачи инфекции внутри страны не отмечено.