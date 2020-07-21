Церетели выразил соболезнования в связи со смертью Виктора Чижикова

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Народный художник РФ Виктор Чижиков, почетный член Российской академии художеств, который умер на 85-м году жизни 20 июля, навсегда останется в памяти людей как талантливый график, автор образа медвежонка Миши и замечательный писатель. Такое мнение выразил президент РАХ Зураб Церетели, чьи слова приводят в пресс-службе академии.

"Ушел из жизни наш добрый друг, почетный академик Академии художеств, талантливый человек, ярко проявивший себя в творчестве. Он навсегда останется в нашей памяти и как автор образа медвежонка Миши - талисмана летних Олимпийских игр-1980 в Москве, и как график, чей творческий стаж и сотрудничество с российскими книжными и периодическими издательствами насчитывают более 60 лет", - говорится в тексте за подписью президента РАХ Зураба Церетели.

В РАХ отмечают, что Чижиков известен и как "художник-постановщик кино, замечательный писатель, тонкий юморист, автор книг, статей и диафильмов и рисунков к ним". "Выражаем искреннее сочувствие родным, близким и коллегам Виктора Александровича и разделяем вашу скорбь. Пусть память о Чижикове Викторе Александровиче будет светлой и вечной. Примите от имени президиума Российской академии художеств наши глубокие соболезнования", - говорится в тексте.

За день до новости о смерти художника, автора образа всеми любимого медвежонка Миши, исполнилось ровно 40 лет с начала тех Олимпийских игр. В Роспечати сообщили, что прощание с Чижиковым состоится 23 июля в 10:00 по адресу: 2-й Боткинский пр., д. 5, к. 33. Отпевание пройдет в Церкви Иоанна Предтечи на Востряковском кладбище в 12:00. Художник будет похоронен на Востряковском кладбище.

Чижиков родился 26 сентября 1935 года. В 1953-1958 годах учился в Московском полиграфическом институте на художественном отделении. С конца 1950-х годов Чижиков занимался книжной иллюстрацией. Создавал рисунки для издательств "Малыш", "Детская литература", журналов "Мурзилка", "Веселые картинки" и других. Художник одним из первых отечественных художников был награжден престижнейшим дипломом имени Ганса-Христиана Андерсена за книгу "Доктор Айболит".