В Минобрнауки считают, что новая программа повысит эффективность высшего образования в РФ

НОВОСИБИРСК, 21 июля. /ТАСС/. Новый проект повышения конкурентоспособности вузов - программа стратегического академического лидерства - позволит достичь поставленные в указе президента РФ национальные цели и повысить эффективность высшего образования в России. Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на пресс-конференции во вторник.

"Подписан указ о национальных целях развития до 2030 года, где одной из целей как раз является вхождение России в число десяти ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе посредством создания эффективной системы высшего образования. Программа - она как инструмент достижения этой цели", - сказал Фальков, отметив, что программа стратегического академического лидерства будет рассчитана на период до 2030 года, что вполне согласуется с национальными целями.

Он добавил, что программа рассчитана не столько на развитие вузов, сколько на развитие консорциумов, в которые войдут университеты и научные организации. "Нам важно обеспечить интеграцию науки и образования", - добавил министр.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ "О национальных целях развития РФ на период до 2030 года", в рамках которого Россия должна войти в число 10 ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования.

Предполагаемый срок реализации программы академического лидерства - десять лет, в два этапа: 2020-2025 годы и 2025-2030 годы. Ожидается, что на первом этапе в нее будет отобрано до 120 вузов. С 2021 года по 2024 год по новой программе на развитие вузов будет направлено около 52 млрд рублей. Новая программа пришла на смену в том числе проекту по повышению глобальной конкурентоспособности вузов "5-100", срок действия которой завершается в 2020 году.