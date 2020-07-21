Госдума расширила полномочия Роспатента по правовой охране изобретений

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в третьем чтении законопроект, который расширяет полномочия Роспатента по правовой охране изобретений.

Регистрацией и выдачей патентов на изобретения и технические решения в соответствии с постановлением правительства занимается Роспатент при участии Федерального института промышленной собственности (ФИПС), который проводит подготовительные работы. В частности, институт проводит информационный поиск и экспертизу заявки на получение патента на изобретение.

Теперь Роспатенту предоставлена возможность осуществлять деятельность, связанную с правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности напрямую или через подведомственное учреждение. Необходимость внесения таких поправок в Гражданский кодекс продиктована тем, что возникают затруднения в разграничении функций Роспатента и ФИПС.

В Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) также вносится поправка, согласно которой "до начала проведения экспертизы заявки на изобретение по существу заявитель вправе запросить в научной или образовательной организации проведение по заявке предварительного информационного поиска и предварительной оценки патентоспособности изобретения". При этом он должен уведомить об этом Роспатент, который выдает аккредитации профильным российским научным и образовательным организациям, где можно провести предварительную оценку.

Стоимость предварительного информационного поиска и оценки патентоспособности будет определяться научными и образовательными учреждениями исходя из сложности, объема и срока каждого информационного поиска в договорах, заключаемых между заявителем и организациями. При этом процедура проведения информационного поиска, предусмотренная нынешней редакцией ГК, сохраняется и будет осуществляться Роспатентом с учетом результатов проведенных предварительных процедур. Заявитель сможет представлять измененную формулу изобретения без корректировки заявки на изобретение по существу и вносить соответствующие изменения в описание при подаче ходатайства о проведении экспертизы заявки.

Правительство в свою очередь получает право определять максимальное число заявок на патент, которые заявитель может подать в год при представлении обязательства об уступке патента, что освобождает его от уплаты пошлины. Данное ограничение связано с участившимися со стороны заявителей случаями злоупотреблениями правом патентования без уплаты пошлин. Закон вступает в силу через год после его официального опубликования за исключением ряда положений.