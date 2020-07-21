Госдума приняла закон, обязывающий росгвардейцев представляться гражданам

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в третьем, заключительном чтении законопроект, обязывающий сотрудников Росгвардии представляться гражданам и предъявлять удостоверение - за исключением случаев, когда им нужно незамедлительно пресечь правонарушение.

Законопроект устанавливает, что сотрудник войск национальной гвардии обязан "назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить причину и цель обращения, а в случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и свободы, разъяснить ему причину и основания применения таких мер, а также возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина".

Во втором чтении документ принят с поправкой, отменяющей идентификационные процедуры "при необходимости незамедлительного пресечения преступления или административного правонарушения либо преследования совершивших их лиц". В изначальной редакции такое исключение предусматривалось лишь для обстоятельств, создающих непосредственную угрозу жизни и здоровью сотрудника Росгвардии или иных лиц.

Авторами инициативы выступила группа депутатов во главе с Василием Пискаревым. Они напоминают, что сегодня в законодательстве закреплена обязанность полицейских представиться и предъявить служебное удостоверение, разъяснить причины и основания применяемых ограничивающих мер, а также права и обязанности гражданина. На росгвардейцев же такая обязанность не распространяется, "в результате чего граждане лишены возможности убедиться, что к ним обращается именно уполномоченный на то представитель власти", отмечают депутаты.

Соавтор законопроекта, глава комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн пояснил, что обязанность представиться будет действовать только в тех случаях, когда сотрудник Росгвардии сам обращается к гражданину, а также при реализации отдельных полномочий.

"Понятно, что далеко не во всех случаях чисто физически возможно предъявить удостоверение или представиться, например, при подавлении беспорядков в местах лишения свободы, при проведении специальных операций. Но, самое главное, что все полицейские функции, возложенные на войска национальной гвардии, мы нашим законом закрываем с точки зрения представления сотрудника гражданину, больше не возникнет вопросов, кто находится перед человеком - действительно представитель власти или клоун, купивший полицейскую форму в соседнем ларьке. Учитывая, что директором Росгвардии издан приказ, определяющий порядок ношения нагрудных жетонов, проблему деанонимизации сотрудников Росгвардии мы считаем решенной", - заявил он.