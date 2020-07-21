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СК завершил расследование дела о публикации фото Гитлера на акции "Бессмертный полк"

Уголовное дело направили в Генпрокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Казани, опубликовавшего фото Гитлера на акции "Бессмертный полк". Об этом журналистам сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

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"В Главном следственном управлении СК РФ расследование уголовного дела о реабилитации нацизма при проведении акции "Бессмертный полк онлайн" в отношении жителя Казани Мухаммеда Эль-Айюби завершено, - сообщила Петренко. - Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру России для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направления его в суд".

По данным следствия, 4 мая Эль-Айюби отправил на сайт "Банк памяти" фото Адольфа Гитлера для трансляции в акции "Бессмертный полк онлайн" в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла. По словам фигуранта, он разместил фото Гитлера из-за симпатии к нему.

В ходе обыска у него также найдены выращиваемые для личного употребления наркотические растения. Фигуранту предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 354.1 и ч. 1 ст. 228 УК РФ ("Реабилитация нацизма", "Незаконное хранение растений, содержащих наркотические средства"). "Эль-Айюби в ходе предварительного следствия вину в содеянном признал полностью и публично принес извинения", - добавила представитель СК.

Ранее в Ульяновский областной и Пермский краевой суды были направлены два уголовных дела о публикации фото нацистов на акции "Бессмертный полк" в отношении Даниила Симанова и Вячеслава Круглова. Всего по уголовным делам о размещении фото нацистов проходят шесть человек.

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