Более 60 тыс. человек посетили Ржевский мемориал за три недели

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Более 60 тыс. человек посетили Ржевский мемориал Советскому солдату за три недели с момента открытия. От этом сообщает пресс-служба Музея Победы, чьи филиалом является мемориальный комплекс.

"Мемориал Советскому солдату подо Ржевом за три недели посетили более 60 тыс. человек. Среди гостей мемориального комплекса - жители Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Якутии, Смоленской, Тверской областей и других регионов", - говорится в сообщении.

Директор Музея Победы Александр Школьник напомнил, что открытие монумента стало одним из центральных событий Года памяти и славы. "И я горжусь, что Музей Победы принимал в его создании самое деятельное участие. Можно уже смело сказать, что востребованность мемориала, который является филиалом Музея Победы, растет день ото дня. Комплекс становится культовым местом памяти. Людской поток не прекращается ни в выходные, ни в будни. И что особенно важно - среди посетителей много молодежи. К монументу из разных городов приезжают студенты, семьи с детьми, молодожены", - сказал Школьник.

На территории комплекса установлены стальные плиты с именами десятков тысяч погибших воинов, действует интерактивный музей, посвященный истории боев на Ржевско-Вяземском направлении. Посетить павильон можно с 10:00 до 20:00. В экспозиции представлены фотографии, фронтовые письма и воспоминания участников битвы. Благодаря информационной системе, которая уже содержит около 200 тысяч записей, каждый желающий сможет найти сведения о красноармейцах, воевавших подо Ржевом. Под стеклянным полом павильона гости могут увидеть предметы, найденные поисковиками на полях сражений.

30 июня в присутствии президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоялось торжественное открытие монумента. В основу идеи центральной фигуры, созданной скульптором Андреем Коробцовым, легло стихотворение Александра Твардовского "Я убит подо Ржевом". Строительство велось при поддержке Союзного государства России и Белоруссии и активном участии Министерства культуры РФ, Российского военно-исторического общества, Музея Победы и правительства Тверской области.