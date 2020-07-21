Безналичная оплата питания начнет работать в 247 школах Удмуртии с начала учебного года

ИЖЕВСК, 21 июля. /ТАСС/. Сервис безналичной оплаты питания от Сбербанка начнет работать в 247 школах Удмуртии с начала учебного года, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе главы и правительства региона.

"С 1 сентября 274 школы региона должны перейти на безналичную оплату питания. Такую цель ставит перед собой правительство Удмуртской Республики в рамках проекта "Безналичная Удмуртия". Внедрение облачного сервиса безналичной оплаты школьных обедов отвечает задачам, поставленным в федеральном проекте "Информационная инфраструктура" национального проекта "Цифровая экономика", - сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что оплата будет проходить через облачный сервис от Сбербанка, который называется "Ладошки". Родитель в личном кабинете отмечает, что его ребенок будет питаться в школьной столовой, эта информация передается учителю, и он делает у комбината школьного питания комплексный заказ на весь класс, а дети на большой перемене идут обедать в столовую, где для них уже заранее накрыт завтрак или обед.

"Отличие системы "Ладошки" от аналогов в том, что родители могут пополнять лицевой счет без комиссии всего за несколько минут. Это легко сделать в любой удобный момент через Сбербанк Онлайн или терминал. Для нас этот проект имеет большое значение, так как мы считаем, что цифровые технологии должны быть доступны не только жителям столицы, но и учащимся небольших сельских школ", - приводит слова управляющего удмуртским отделением Сбербанка Юрия Бычковского пресс-служба.

В правительстве отметили, что новая система освобождает учителей от сбора наличных и ведения бумажной отчетности. Программа также позволит органам власти контролировать нормы по обеспечению горячим питанием учащихся, предоставляя доступ к отчетности. "Наша общая цель - организация процесса оплаты питания, которая снизит риски и повысит уровень контроля. Безналичная оплата обедов в текущих условиях - это не просто удобно, но и безопасно: столовая - это точка контакта и мы должны убрать из процесса наличные деньги, так как на купюрах могут жить вирусы и бактерии", - сообщила министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова.

Отмечается, что ранее работу системы успешно опробовали в 22 образовательных учреждениях республики.