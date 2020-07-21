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Торговые центры "Мега" в Ленобласти возобновят работу с 27 июля

Кинотеатры и детские развлекательные площадки останутся закрытыми, фудкорты продолжат работу только на вынос

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Торговые центры "Мега Дыбенко" и "Мега Парнас" возобновят работу с 27 июля с соблюдением необходимых противоэпидемиологических мер. Об этом сообщила во вторник пресс-служба администрации региона.

"Администрация Ленинградской области, руководство ТЦ "Мега" и Роспотребнадзора договорились об открытии центров "Парнас" и "Дыбенко" с 27 июля. Остаются закрытыми в ТЦ: кинотеатры, детские развлекательные площадки, фудкорты продолжат работу только на вынос", - говорится в сообщении.

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