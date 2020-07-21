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Пандемия коронавируса нового типа

Минздрав Японии рекомендовал дексаметазон для лечения заразившихся коронавирусом

Ранее власти страны также одобрили использование препарата ремдесивир

ТОКИО, 21 июля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии добавило противовоспалительное средство дексаметазон в список лекарственных средств, которые рекомендуется использовать при лечении пациентов, инфицированных коронавирусом нового типа. Об этом во вторник сообщило агентство Kyodo.

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Отмечается, что рекомендация по применению этого лекарства добавлена в инструкцию, направляемую ведомством местным здравоохранительным учреждениям.

Дексаметазон стал вторым средством, которое японский Минздрав одобрил для использования при лечении заразившихся коронавирусом. В мае этого года власти страны одобрили использование препарата ремдесивир, изначально разработанного против лихорадки Эбола.

По последним данным, общее число заразившихся коронавирусом в Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, превысило 26,5 тыс. Количество летальных исходов составляет 1 001. Всего в стране выздоровели порядка 20 тыс. человек. При этом 47 пациентов остаются в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии.

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ЯпонияПандемия коронавируса нового типа
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