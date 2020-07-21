В Госдуме рассказали, чего коснется запрет на публичную демонстрацию изображений нацистов

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Законопроект главы комитета Госдумы по культуре Елены Ямпольской направлен на запрет любой публичной демонстрации изображений военных преступников, а не только их использования в качестве принта на одежде. Об этом депутат сообщила во вторник на своей странице в Facebook.

Ранее во вторник на пресс-конференции Ямпольская рассказала о готовящемся к внесению в Госдуму законопроекте, который запретит, в частности, продажу и ношение одежды с изображением Адольфа Гитлера и других военных преступников.

"Одежда - блузки с изображением Гитлера, обнаруженные в одной из московских торговых точек, - стала лишь поводом задуматься о законодательном регулировании данного вопроса. Я с удивлением отметила, что, в отличие от нацистской символики (к которой портреты не относятся), использование и публичная демонстрация изображений военных преступников законом сегодня не регламентируются", - написала она.

Суть законопроекта состоит в введении в законы "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" и "О противодействии экстремистской деятельности" запрета на изображение и публичную демонстрацию лиц, признанных военными преступниками - за исключением случаев, когда в такой демонстрации не усматривается признаков пропаганды и оправдания нацизма, добавила Ямпольская.

"Таким образом, норма абсолютно аналогична действующим правилам использования и демонстрации нацистской символики. Разумеется, речь идет о любом случае подобной демонстрации", - заключила она.