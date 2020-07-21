Умерла удостоенная звания "Праведник народов мира" Мария Теребилова

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Одна из четырех россиян, удостоенных звания "Праведник народов мира" за спасение евреев в годы Великой Отечественной войны, Мария Теребилова умерла в городе Сураж Брянской области на 95-м году жизни. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Российского еврейского конгресса (РЕК).

"Сегодня стало известно, что в городе Сураж Брянской области на 95-м году жизни скончалась Мария Семеновна Теребилова. Она и ее родители около двух лет укрывали у себя в доме Шхину Долгинова - местного жителя еврейского происхождения", - говорится в сообщении. В 2004 году Израильский институт памяти Яд Вашем присудил ей, а также посмертно ее родителям почетное звание "Праведников народов мира".

Мария Теребилова родилась 26 марта 1926 года. Ее семья в 1942 году спрятала у себя Шхину Долгинова, сбежавшего в день расстрела, и, рискуя жизнью, скрывала его около во время всего периода оккупации Суражского района.

Президент РЕК Юрий Каннер выразил соболезнование ее семье. "Мария Семеновна Теребилова, как и ее родители, навсегда вошли в героическую историю спасения евреев в годы войны. Выражаем соболезнования ее семье, мы благодарны близким и соседям - всем, кто о ней заботился и благодаря кому она прожила долгую жизнь", - приводит его слова пресс-служба.

Почетное звание "Праведников народов мира" присуждается людям, которые во время Второй мировой войны спасали евреев от уничтожения нацистами. "Сегодня в России в живых остается лишь трое "Праведников народов мира". Всего же по всему миру насчитывалось более 250 праведников, чьи имена были связаны с Россией", - говорится в сообщении РЕК. Присвоением званий занимается Израильский институт катастрофы и героизма, а имена праведников увековечиваются на мемориальном комплексе истории Холокоста Яд Вашем в Иерусалиме.