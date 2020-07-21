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Госдума ввела режим надзора за проведением государственной кадастровой оценки Росреестром

Введение такого надзора направлено в том числе на снижение негативного эффекта от нарушений и ошибок, допускаемых при проведении государственной кадастровой оценки

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла во втором и третьем чтениях законопроект о введении режима непрерывного надзора Росреестром за проведением государственной кадастровой оценки.

Введение такого надзора направлено в том числе на снижение негативного эффекта от нарушений и ошибок, допускаемых при проведении государственной кадастровой оценки. В частности, предлагается постоянное наблюдение не только по формальным признакам соответствия требованиям действующего законодательства, но и на предмет соответствия методическим указаниям о государственной кадастровой оценке.

Законом устанавливается персональная ответственность руководителей государственных бюджетных учреждений субъектов РФ, осуществляющих определение кадастровой стоимости, за качество принимаемых решений. Трудовой договор с такими руководителями может быть расторгнут работодателем в случае принятия судом в календарном году 100 и более решений об удовлетворении заявлений об оспаривании решений ГБУ об отказе в пересчете кадастровой стоимости.

Как заявил ранее журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, "закон позволит реализовать требование послания президента 2018 года, в котором речь идет об устранении перегибов при оценке недвижимости граждан", в том числе "оспорить кадастровую стоимость в досудебном порядке станет проще". По словам спикера, для этого достаточно будет направить соответствующий запрос через МФЦ, а "при выявлении одной ошибки государственные бюджетные учреждения обязаны будут проверить и исправить ошибки и по другим однотипным объектам".

Благодаря принятому закону любая методологическая ошибка в определении кадастровой стоимости должна трактоваться в пользу собственника, при этом "закон обяжет снижать ошибочную стоимость задним числом, с первой даты ее внесения в ЕГРН". Володин уточнил, что "это даст возможность требовать перерасчет налоговых платежей за весь период действия ошибочной записи".

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