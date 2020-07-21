Правительство отменило почти 200 актов с требованиями к пожарному и другим надзорам МЧС

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Постановлением правительства отменено почти 200 нормативно-правовых актов с требованиями к пожарной безопасности, защите населения от ЧС и контролю за маломерными судами. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Утратившими силу были признаны 53 нормативно-правовых акта и отдельных положений правовых актов РФ, 128 актов федеральных органов исполнительной власти. Все они содержат требования, соблюдение которых оценивается при проведении пожарного надзора и лицензионного контроля в области пожарной безопасности, надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, надзора за пользованием маломерными судами и базами для их стоянок.

В частности, было отменено постановление правительства от 10 ноября 1996 года № 1340 "О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановление от 4 сентября 2003 года № 2547 "О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и многие другие. Некоторые из них были приняты еще в начале 90-х годов прошлого столетия несуществующими ныне органами власти.

Отмена актов проводится в рамках так называемой регуляторной гильотины, она вступит в силу с 1 января 2021 года.