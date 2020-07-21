Правительство утвердило критерии для усыновления детей ВИЧ-инфицированными

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, в рамках которого пациентам с ВИЧ-инфекцией, которые находятся на диспансерном наблюдении у врача-инфекциониста более года и получают терапию, разрешено усыновлять, принимать под опеку, брать в приемную или патронатную семью детей. Соответствующий документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Постановление вносит изменение в перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка, принять его под опеку, взять в приемную или патронатную семью.

"Инфекционные заболевания до прекращения диспансерного наблюдения в связи со стойкой ремиссией. Для лиц с ВИЧ-инфекцией - нахождение на диспансерном наблюдении у врача-инфекциониста менее одного года, определяемая вирусная нагрузка, уровень CD4+ лимфоцитов менее 350 клеток/мл", - говорится в документе.

Ранее Минздрав предложил разрешить людям, больным ВИЧ-инфекцией, усыновлять детей, если они находятся на диспансерном наблюдении у врача-инфекциониста более одного года, при определяемой вирусной нагрузки с количеством CD4-клеток более 350 клеток/мл.