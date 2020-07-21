Надбавки за классное руководство получат 7,5 тыс. учителей Тверской области

ТАСС, 21 июля. Правительство Тверской области на очередном заседании во вторник утвердило финансирование ежемесячных выплат в 5 тыс. рублей для учителей за классное руководство. Их получат более 7,5 тыс. работников образования региона, сообщил губернатор Игорь Руденя.

"Сегодня мы утвердили объемы поддержки в регионе. У нас ее получат более 7,5 тыс. работников образования. В текущем году на эти цели заложено около 190 млн рублей. В последующие годы - 2021 и 2022-й - направим более 560 млн рублей ежегодно на стимулирование работников образования, осуществляющих классное руководство", - приводит пресс-служба областного правительства слова Рудени.

Глава региона отметил, что в случае классного руководства в двух и более классах учитель будет получать 10 тыс. рублей ежемесячно. "В 2020 году вознаграждение за классное руководство будет выплачиваться начиная с 1 сентября, в 2021-2022 годах - в течение всего года", - отметили в пресс-службе.

Надбавки получат 308 педагогов государственных общеобразовательных организаций, 7 151 специалист муниципальных учреждений области. Вознаграждение введено в соответствии с задачами по поддержке педагогов, которые определил президент России Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию РФ, добавили в пресс-службе.