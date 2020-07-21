В Шанхае завершился самый продолжительный с начала века сезон дождей

ШАНХАЙ, 21 июля. /ТАСС/. Затянувшийся сезон дождей завершился в Шанхае во вторник., сообщила местная метеорологическая служба. В этом году он длился 42 дня, что стало рекордом с начала века.

В сезон дождей, сопровождающийся не только постоянной высокой влажностью воздуха, но и удушливой жарой, город официально вступил 9 июня - на восемь дней раньше, чем в обычное время. Согласно последним данным метеорологической службы Шанхая, за этот период объем выпавших на город осадков достиг уровня в 533 мм, что почти в два с половиной раза превысило среднюю норму для этого времени года.

За сезоном дождей в Шанхае наступает время летней жары, когда температура может в отдельные дни превышать отметку в 40 градусов по Цельсию.

В 2019 году сезон дождей был также объявлен самым продолжительным с начала XXI века. Согласно официальным данным, он длился 33 дня. Абсолютный рекорд с момента начала ведения в 1875 году метеорологических наблюдений был поставлен в 1954 году, когда сезон дождей в Шанхае продолжался 58 дней.

В 2019 году мегаполис пережил самое жаркое и дождливое лето за последние сто лет. Сезон дождей длился 33 дня и за это время выпало осадков в два раза выше нормы. Аномальная погода отмечена и прошлой зимой, которая стала самой теплой также за последние почти сто лет. Средняя температура воздуха тогда составила 8,9 градуса по Цельсию. Со времени начала ведения метеорологических наблюдений, это была первая зима, когда столбик термометра не опускался ниже нуля.

В прошлом году Шанхай пережил четыре тайфуна, включая два супертайфуна: "Линлин" и "Лекима". Этим летом мегаполис ожидают два-три сильных тропических циклона. Несколько выше нормы летом будет и температура воздуха. Синоптики прогнозируют от 12 до 21 дня со средней температурой воздуха свыше 35 градусов по Цельсию.