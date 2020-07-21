Госдума разрешила смягчать наказание за нетяжкие преступления для беременных

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла во втором и третьем чтениях законопроект, позволяющий смягчать уголовное наказание для беременных и матерей с детьми до трех лет, совершивших преступления небольшой тяжести.

Теперь к осужденным беременным и женщинам с детьми до трех лет, находящимся в доме ребенка при исправительном учреждении, может быть применено условно-досрочное освобождение либо оставшийся срок может быть заменен более мягким видом наказания. В тексте поправок, вносимых в Уголовный кодекс РФ, уточняется, что осужденная должна отбыть не менее четверти назначенного судом срока за нетяжкое преступление.

Согласно данным Федеральной службы исполнения наказаний, которые приводят разработчики в пояснительных материалах, в домах ребенка при исправительных учреждениях по состоянию на 1 января 2018 года находились три женщины, осужденные за преступления небольшой тяжести, на 1 января 2019 года - шесть, на 1 марта 2019 года - восемь. Кроме того, на 1 января 2019 года беременных женщин в учреждениях системы было 17, на 1 марта 2019 года - 19.