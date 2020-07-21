В Хабаровске завершилась очередная несогласованная акция в поддержку Фургала

ХАБАРОВСК, 21 июля. /ТАСС/. Очередная несогласованная акция в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в Хабаровске, передает корреспондент ТАСС.

Уже традиционно участники митинга через некоторое время после начала акции прошлись колонной по центральным улицам с плакатами и лозунгами в поддержку Фургала. Данными полиции о количестве вышедших на улицы горожан ТАСС не располагает, но по подсчетам корреспондента, их было несколько сотен. Вернувшись на площадь Ленина после шествия, митингующие начали выкрикивать призывы к новому врио губернатора края Михаилу Дегтяреву, который во вторник был представлен правительству, выйти на площадь к гражданам.

Акция завершилась около 22:00 (15:00 мск), собравшиеся стали расходиться. Как ранее заявил Дегтярев во время пресс-конференции, он готов встретиться с горожанами после решения первоочередных задач.