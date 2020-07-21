Прокуратура проверяет данные о массовой гибели рыбы из-за загрязнения реки в Подмосковье

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Прокуратура проверяет информацию и обращения жителей о массовой гибели рыбы из-за загрязнения сточными водами реки в Пушкинском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с сообщениями СМИ и обращениями граждан, опубликованными в интернете, о загрязнении водных объектов в Пушкинском городском округе", - сообщили в надзорном ведомстве.

Во вторник СМИ сообщили, что в реки Скалба и Талица попали неочищенные сточные воды с загрязняющими веществами с очистных сооружений. Из-за этого в реках массово стала гибнуть рыба, на что пожаловались местные жители и активисты.

"В ходе прокурорской проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц. При выявлении нарушений будут незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования", - добавили в прокуратуре.