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Пандемия коронавируса нового типа
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Ограничения на въезд в Абхазию продлили до 28 июля

СУХУМ, 21 июля. /ТАСС/. Ограничения по пересечению границы Абхазии с Россией продлены до 28 июля из-за ситуации с коронавирусом, сообщается во вторник на сайте президента республики.

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"Ограничить до 28 июля 2020 года въезд в Республику Абхазия через пункты пропуска на абхазо-российской государственной границе иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением работников дипломатических учреждений иностранных государств, аккредитованных в Республике Абхазия, военнослужащих пограничного управления ФСБ России в Абхазии, объединенной российской военной базы, водителей транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки", - говорится в распоряжении президента.

Теги
АбхазияРоссияПандемия коронавируса нового типа
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