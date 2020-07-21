Госдума разрешила членам СНТ в 2020 году проводить заочные собрания

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который позволит членам садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) проводить заочные собрания до конца 2020 года.

Действующее законодательство не допускает заочную форму проведения голосования. При этом документом также разрешается очно-заочная форма, однако применять ее можно только в случае несостоявшегося собрания, на которое определенное число садоводов все же придет. Собрания необходимы для избрания членов правления, утверждений сметы, размера и порядка уплаты взносов.

"Решение общего собрания членов товарищества в 2020 году может быть принято путем проведения заочного голосования по вопросам, относящимся к исключительной компетенции общего собрания членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества... независимо от наличия в уставе товарищества порядка заочного голосования", - говорится в проекте.

В ходе доработки законопроекта в него были внесены поправки, рекомендованные правительством РФ, дающие право проводить заочные собрания не только до конца года, но и на период введения в России или отдельных ее частях режима повышенной готовности или ЧС.

Глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев ранее отмечал, что возможность заочно проводить собрания членов СНТ можно предусмотреть и на постоянной основе.

Законопроект был внесен в Госдуму в начале мая членами Совета Федерации Андреем Кутеповым и Сергеем Мамедовым. По их мнению, проведение общих собраний членов СНТ в заочной форме необходимо в целях обеспечения режима самоизоляции.