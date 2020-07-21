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Дело в отношении Сергея Фургала

Дегтярев призвал не провоцировать полицию на несогласованных акциях в поддержку Фургала

Он пообещал "максимально сдерживать" сотрудников правоохранительных органов во время акций

ТАСС, 21 июля. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев призвал митингующих в регионе не провоцировать полицию и пообещал "максимально сдерживать" сотрудников правоохранительных органов во время несогласованных акций.

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"Я как член ЛДПР всегда за законные, мирные методы политической борьбы. Считаю, что участие в санкционированных, согласованных митингах допустимо и нормально. У меня просьба ко всем понимать: силовики очень в сложном положении, так как формально закон нарушается, когда люди собираются на несанкционированные мероприятия, когда не соблюдается дистанция. Поэтому я их понимаю, я готов их максимально сдерживать, но это должна быть дорога с двусторонним движением", - сказал Дегтярев во вторник на первой после назначения пресс-конференции.

Он назвал хабаровскую полицию "самой вежливой в России". "Но не надо все-таки, я считаю, провоцировать полицейских. И все будет хорошо", - заключил врио губернатора.

В Хабаровске вторую неделю подряд идут несанкционированные акции в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств в 2004-2005 годах. В понедельник президент Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы региона депутата Госдумы Дегтярева, который, как и Фургал, является членом ЛДПР.

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РоссияХабаровский крайДело в отношении Сергея Фургала
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