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Суд оставил в силе решение о взыскании с Церетели 29 млн рублей по иску властей Москвы

Иск поступил в суд в июле 2019 года в связи с задолженностью по арендной плате

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Девятый арбитражный апелляционный суд не удовлетворил жалобу скульптора Зураба Церетели на решение по иску столичного департамента городского имущества о взыскании с него около 29 млн рублей в качестве неустойки. Об этом сообщается во вторник в материалах картотеки суда.

"Оставить решение суда без изменения, жалобу - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Иск департамента городского имущества города Москвы к Церетели на 55 млн рублей поступил в суд в июле 2019 года в связи с задолженностью по арендной плате за участок в 27 тыс. кв. метров по адресу: Авиамоторная улица, вл. 73а. Суд удовлетворил иск частично, постановив взыскать с Церетели неустойку в размере почти 29 млн рублей.

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РоссияЦеретели, Зураб Константинович
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