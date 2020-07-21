Власти наградили медалью 89-летнего ветерана после вмешательства прокуратуры в Ульяновске

ТАСС, 21 июля. Ульяновские власти присвоили медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне" и удостоверение о праве на льготы 89-летнему ветерану в результате вмешательства прокуратуры. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

"Прокуратура Засвияжского района Ульяновска защитила права 89-летнего ветерана Великой Отечественной войны. <...> Установлено, что руководство департамента регионального Министерства семейной, демографической политики и социального благополучия в городе Ульяновске отказало пожилому мужчине в выдаче удостоверения о праве на льготы как ветерана Великой Отечественной войны и юбилейной медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Должностные лица заявили об отсутствии документов, подтверждающих факт его работы в тот период. Прокурор направил в суд исковое заявление об обязании департамента выдать мужчине удостоверение ветерана ВОВ с правом на соответствующие льготы и юбилейную медаль", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суд удовлетворил иск прокуратуры. Многочисленные свидетельские показания подтвердили, что с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 мужчина трудился в колхозе "Сталь" Ивановского сельского совета Ульяновского района.