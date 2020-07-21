Около 30 млн рублей выделено на подготовку школьных котельных в Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 21 июля. /ТАСС/. Власти Архангельской области выделили около 30 млн рублей на подготовку к предстоящему отопительному сезону школьных котельных и локальных тепловых сетей. Об этом во вторник в ходе заседания правительства региона сообщил его председатель Алексей Алсуфьев.

"Почти 30 млн рублей выделяется на решение важной задачи, связанной с подготовкой и к новому учебному году, и к отопительному сезону. Средства достаточно большие, поэтому хочу обратить внимание глав муниципальных образований на то, что должен быть обеспечен контроль за выполнением всех запланированных работ", - сказал Алсуфьев.

Средства будут направлены в 16 муниципальных образований. Обновление пройдут 75 котельных, которые обеспечивают теплоснабжение школ Архангельской области, в основном в сельской местности. Работы предполагаются разные, от планового ремонта до приобретения нового оборудования.