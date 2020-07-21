Бюджет Архангельской области потеряет от налоговых льгот около 1,2 млрд рублей

АРХАНГЕЛЬСК, 21 июля. /ТАСС/. Налоговые льготы, направленные на поддержку предприятий и предпринимателей Архангельской области во время пандемии новой коронавирусной инфекции, обойдутся бюджету региона примерно в 1,2 млрд рублей. Об этом во вторник сообщил на заседании областного правительства исполняющий обязанности министра экономического развития области Александр Билий.

"Общая расчетная стоимость указанных налоговых мер для бюджета Архангельской области составила порядка 1,2 млрд рублей, а общее количество налогоплательщиков, которые могут воспользоваться льготами, составляет около 20 тысяч", - сказал и.о. министра в своем выступлении.

Предприниматели, чей ежегодный доход не превышает 2,4 млн рублей, смогут платить налог по льготной ставке 4% при условии получения дохода только от физических лиц или 6% при доходе от индивидуальных предпринимателей и организаций. В регионе снизили налог на имущество и введена пониженная налоговая ставка 8% для предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения.

Число случаев новой коронавирусной инфекции в Архангельской области составляет 8 081. Наиболее неблагоприятная обстановка сохраняется в архангельской агломерации (Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, Приморский район). За последние сутки выявили 92 новых случая коронавируса. Лечение от новой коронавирусной инфекции проходит 2 301 человек, 5 683 выздоровели. В регионе обследовали на коронавирус 173 820 человек.