Власти Воронежской области намерены создать туристический кластер вдоль реки Дон

ВОРОНЕЖ, 21 июля. /ТАСС/. Туристический кластер вдоль реки Дон планируют создать власти Воронежской области, в него будет включен Дворец Ольденбургских в Рамони и Адмиралтейская набережная в Воронеже, где Петр I создал первый военно-морской флот России. Об этом на своей официальной странице в сети "ВКонтакте" сообщил губернатор региона Александр Гусев после рабочей поездки на реставрируемый Дворец Ольденбургских в Рамони под Воронежем.

"Подаем заявку в Минэкономразвития на организацию туристического кластера в регионе. В него могут войти Рамонь, Воронеж с набережной и все объекты, которые планируем сделать вдоль Дона. Думаю, после реконструкции дворцовый комплекс Ольденбургских станет важнейшей частью туристических маршрутов области", - написал Гусев.

Ранее сообщалось, что в конце 2021 года власти Воронежской области намерены открыть для туристов Дворец Ольденбургских в городе Рамони под Воронежем. Во дворце с 2010 года идет реставрация, и в ближайшие два года на работы планируется направить еще около 300 млн рублей. По проекту французского архитектора Оливье Даме реконструирован верхний парк дворца, также работы проведены в свитском корпусе, сделана новая кровля дворца и приведены в порядок его подвальные помещения. В настоящее время в Воронеже создается проект развития Адмиралтейской набережной, на месте которой при императоре Петре I располагались корабельные верфи и были созданы первые корабли военно-морского флота России.

О комплексе Ольденбургских в Рамони

Дворцовый комплекс Ольденбургских в Рамони до революции принадлежал Евгении Ольденбургской, внучке Николая I и племяннице Александра II. Комплекс включает дворец в английском стиле, в нем три этажа, сохранились некоторые подлинные интерьеры, а также здания свитского корпуса и разных служб, большой парк. В 2014 году на территории комплекса создан музей - историко-культурный центр "Дворцовый комплекс Ольденбургских", в котором первую экспозицию посвятили 100-летию приезда в Воронеж императора Николая II с дочерьми, позже в нем был разработан тематический маршрут к 405-летию коронации династии Романовых. Ежегодно комплекс принимал более 40 тыс. туристов.