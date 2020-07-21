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В Белом доме сообщили, что Трамп сдает тесты на коронавирус по несколько раз в день

Там отметили, что "президент - самый тестируемый человек в Америке"

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп проходит тесты на коронавирус по несколько раз в день. Об этом заявила во вторник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

"Президент - самый тестируемый человек в Америке. Он проходит тесты чаще, чем кто-либо, по несколько раз в день", - сказала она.

Позднее ее попросили уточнить, сколько именно раз в день он сдает тесты. "Его тестируют часто, я не буду зачитывать, сколько конкретно раз в день, но иногда это происходит чаще одного раза в день", - пояснила Макинэни.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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