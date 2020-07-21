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Пандемия коронавируса нового типа

В Коми поступила крупная партия средств индивидуальной защиты для медиков

В республику поставили более 20 тыс. защитных костюмов

СЫКТЫВКАР, 21 июля. /ТАСС/. Крупная партия средств индивидуальной защиты для медработников, более 20 тыс. защитных костюмов, поступила в Коми. В самом регионе изготовлено с начала пандемии более 1,5 млн защитных масок, сообщил во вторник врио главы Коми Владимир Уйба.

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"В республику поступила крупная партия средств индивидуальной защиты для медицинских работников. 20 тыс. защитных костюмов получены в качестве помощи от АО "Монди Сыктывкарский ЛПК". В ближайшее время ожидается еще поставка респираторов и процедурных халатов. Это очень важная и своевременная помощь, поскольку наши медицинские работники продолжают находиться на передовой, каждый день борются с COVID-19, спасают людей, подвергая при этом себя опасности. И средства индивидуальной защиты им крайне необходимы", - сказал Уйба в своем видеообращении к жителям, оно размещено на официальной странице Коми "ВКонтакте".

Руководитель региона отметил вклад местных производителей, которые изготавливают средства индивидуальной защиты. "С начала пандемии в республике сшили свыше 1,5 млн защитных масок. В настоящее время на территории региона такую продукцию выпускают порядка 50 организаций. Помимо защитных масок, налажено производство одноразовых противоэпидемических комбинезонов, хирургических костюмов, халатов, бахил и защитных экранов для лица", - сообщил Уйба.

По информации управления Роспотребнадзора по региону, 21 июля подтверждено 4 819 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки составил 58 случаев. Выздоровели 2 866 человек, умерли 40.

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РоссияКомиПандемия коронавируса нового типа
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