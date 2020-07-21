В Коми поступила крупная партия средств индивидуальной защиты для медиков

СЫКТЫВКАР, 21 июля. /ТАСС/. Крупная партия средств индивидуальной защиты для медработников, более 20 тыс. защитных костюмов, поступила в Коми. В самом регионе изготовлено с начала пандемии более 1,5 млн защитных масок, сообщил во вторник врио главы Коми Владимир Уйба.

"В республику поступила крупная партия средств индивидуальной защиты для медицинских работников. 20 тыс. защитных костюмов получены в качестве помощи от АО "Монди Сыктывкарский ЛПК". В ближайшее время ожидается еще поставка респираторов и процедурных халатов. Это очень важная и своевременная помощь, поскольку наши медицинские работники продолжают находиться на передовой, каждый день борются с COVID-19, спасают людей, подвергая при этом себя опасности. И средства индивидуальной защиты им крайне необходимы", - сказал Уйба в своем видеообращении к жителям, оно размещено на официальной странице Коми "ВКонтакте".

Руководитель региона отметил вклад местных производителей, которые изготавливают средства индивидуальной защиты. "С начала пандемии в республике сшили свыше 1,5 млн защитных масок. В настоящее время на территории региона такую продукцию выпускают порядка 50 организаций. Помимо защитных масок, налажено производство одноразовых противоэпидемических комбинезонов, хирургических костюмов, халатов, бахил и защитных экранов для лица", - сообщил Уйба.

По информации управления Роспотребнадзора по региону, 21 июля подтверждено 4 819 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки составил 58 случаев. Выздоровели 2 866 человек, умерли 40.