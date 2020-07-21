В Стокгольме из-за пандемии отменили Нобелевский банкет

СТОКГОЛЬМ, 21 июля. /ТАСС/. Нобелевский банкет в Стокгольме 10 декабря - кульминация Нобелевских торжеств в честь лауреатов самой престижной научной и литературной премии в мире - в этом году не состоится из-за пандемии коронавируса. Об этом в интервью газете Dagens Nyheter во вторник сообщил исполнительный директор Нобелевского фонда Ларс Хайкенстен.

"Есть две проблемы. Нельзя собрать так много людей в тесноте рядом друг с другом. И неясно, смогут ли люди поехать в Швецию так, как им хочется", - сказал он.

Нобелевские лауреаты, как обычно, будут объявлены в начале октября, но как будет проходить церемония вручения премии, пока неясно. "Точно так же, как обычно, в филармонии все сидеть, вероятно, не будут. Но может случиться так, что некоторые лауреаты приедут в Стокгольм, а некоторые останутся у себя на родине, и что мы каким-то образом подключим их [к церемонии] в цифровом виде", - пояснил Хайкенстен.

Вместе с представителями монаршей семьи, лауреатами и их близкими, членами Нобелевских комитетов, руководителями страны и лидерами крупнейших политических партий на торжество в городскую ратушу приглашаются 200 студентов шведских университетов - всего 1 300 человек. На первом Нобелевском банкете в Гранд-отеле в 1901 году присутствовали лишь 133 гостя - исключительно мужчины. В 1907 году Нобелевский банкет был отменен из-за смерти короля Оскара II.