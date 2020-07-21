В Архангельске на базе медуниверситета планируют создать центр арктической медицины

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Федеральный центр арктической медицины может появиться в Архангельске на базе Северного государственного медицинского университета (СГМУ) по совместной программе вуза и Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. Об этом вторник заявил замглавы министерства Александр Крутиков в ходе онлайн-семинара международного дискуссионного клуба "Валдай".

Предложение о создании центра комплексных научных медицинских исследований в Арктике на базе Северного государственного медицинского университета прозвучало в сентябре 2019 года в ходе выездного заседания дискуссионного клуба ПОРА. Крутиков, который участвовал в обсуждении по видеосвязи, отметил важность создания такого центра и сказал, что предложение будет поддержано.

"Мы как раз сейчас вместе с медицинским университетом из Архангельска заканчиваем подготовку программы о создании такого медицинского кластера, мы действительно с Минздравом поддержали такой проект. Могу сказать, что в проект стратегии развития Арктической зоны этот проект также включен, все его поддержали, сейчас важно придать этой работе практическое измерение. Мы как раз над этим работаем", - сказал Крутиков.

Он отметил, что Архангельский медицинский университет отличается высоким качеством образования, но не имеет современной инфраструктуры. "У нас в Архангельске единственный во всей мировой Арктике медицинский университет, причем, очень сильный, с действительно хорошим качеством образования, хотя инфраструктура этого университета далека от классических медицинских университетов в мире. Мы программу развития, которая будет предусматривать создание такого федерального центра, ее подготовку завершаем. Мы планируем представить ее в правительство в августе этого года для того, чтобы принять принципиальное решение о запуске проекта", - уточнил замглавы министерства.

Северный государственный медицинский университет был образован в 1932 году. СГМУ является единственным медицинским вузом Арктической зоны РФ. В СГМУ учатся студенты из 24 регионов страны, это основной медицинский вуз для северных регионов европейской части России. В вузе обучается более 4,8 тыс. студентов.