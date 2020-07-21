В Чечне уничтожили 660 единиц оружия и 66 тыс. боеприпасов, полученных от жителей СКФО

ГРОЗНЫЙ, 21 июля. /ТАСС/. Военнослужащие Росгвардии в Чечне уничтожили более 660 единиц огнестрельного оружия и более 66 тыс. боеприпасов, которое добровольно сдали, обнаружили или изъяли у жителей Северного Кавказа. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе 46-й отдельной бригаде оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ.

"В Грозном в специализированной мастерской ремонтно-восстановительного батальона отдельной ордена Жукова бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Федерации уничтожена очередная партия изъятого, добровольно сданного или найденного оружия и боеприпасов. Данное оружие установленным порядком было принято в 2020 году от территориальных органов МВД России по Чеченской Республике, республик Северная Осетия-Алания, Ингушетии и Дагестан", - говорится в сообщении.

Так, военнослужащие, прошедшие обучение на специализированных станках, в течение нескольких дней разрезали и деформировали охотничьи ружья, карабины, травматические и газовые пистолеты. "Всего более 660 единиц огнестрельного оружия приведены в состояние непригодности к использованию по назначению, и порядка 66 тыс. 800 штук стрелковых боеприпасов различного калибра были уничтожены путем выжигания пороха", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, металлолом, который образовался в результате уничтожения оружия, будет отправлен на предприятия промышленности для переплавки, за процессом которого будут также следить представители Росгвардии.

"Полномочия по организации уничтожения изъятого, добровольно сданного гражданами или найденного оружия Росгвардия осуществляет c 1 января 2018 года. За время работы мастерской, военнослужащими соединения уничтожено порядка 6 тыс. единиц огнестрельного оружия, более 350 тыс. боеприпасов, и в последующем для переплавки на предприятие промышленности было направлено 58 тонн металлолома", - приводятся в сообщении слова заместителя командира бригады по вооружению полковника Руслана Джамиева.