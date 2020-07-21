История рязанских древних поселений станет темой Форума древних городов в Рязани

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Форум древних городов, который в третий раз пройдет в Рязани летом 2020 года, будет посвящен истории и традициям рязанских древних поселений. Мероприятия проведут в офлайн и онлайн, сообщил во вторник в ходе совещания губернатор Рязанской области Николай Любимов.

"В этом году в центре внимания история и традиции рязанских древних поселений, основанных более 500 лет назад. В регионе их около 80. В каждом будут организованы мероприятия: выставки, экскурсии по интересным туристическим маршрутам, исторические видеопутешествия. Планируется онлайн-участие городов-побратимов, регионов, с которыми у нас тесные гуманитарные связи", - сказал он, отметив, что мероприятие состоится с 30 июля по 1 августа.

Как уточнил министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов, 30 июля форум начнется с волонтерских акций на территории старинных усадеб в Ермишинском, Захаровском, и Касимовском районах, а также возле памятных мест, в которых примут участие более 700 добровольцев.

В основной день форума, 31 июля, в областной библиотеке им. Горького состоится пленарное заседание, главными темами которого станет празднование 925-летия Рязани, 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, 125-летия со дня рождения Сергея Есенина. В ходе заседания будут обсуждаться вопросы сохранения культурного наследия древних городов и сел Рязанской области, общественные инициативы и практики, достижения и перспективы в деле развития населенных пунктов, прозвучат приветствия от зарубежных и российских городов-участников предыдущих форумов. Трансляция пленарного заседания пройдет в прямом эфире областного телеканала.

На базе Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина также состоится научно-практическая конференция "Проблемы исследования исторической и социально-культурной среды древних городов и сел Рязанской области", всего запланирована работа семи тематических площадок.

Международный форум древних городов проводится в Рязани с 2018 года, в 2019 году в нем приняли участие делегации 55 городов из 35 стран. На площадке состоялось свыше 100 культурных, деловых мероприятий, мастер-классов, темой фестиваля стало театральное искусство. По итогам первого форума была создана Ассоциация древних городов.